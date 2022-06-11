10 yılla 56 yaşında emeklilik! Bu yolla erken emekli olun! Primsiz, şartsız! Ölene kadar her ay çift maaş ödeniyor

Çalışan ve emekliliğini bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Ölene kadar her ay düzenli olarak ödeniyor. Çİft maaş müjdesi! 18 yaşından küçük çocuklar da sisteme dahil edildi. 2. emeklilik fırsatı doğdu! Devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarıldı. 10 yıl çalışanlar ve 56 yaşına gelenler BES ile ikinci emeklilik maaşının tadını çıkartabiliyor. İkinci bir emeklilik ile geleceğini güvence altına almak isteyenler için güzel haber geldi. BES'te yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Birçok avantaj sağlayan sistem ile vatandaşlar hem tararrufları değerlendiriyor hem de bazı vergilerden muaf tutuluyorlar. İşte detaylar...