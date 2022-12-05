Asgari ücretliye 2.004 lira yılbaşı İKRAMİYESİ! 700 BİN kişi yararlanacak! Ödemeler 10 gün sonra hesaplarda! ATM'den gidip çekebilirsiniz!
Aralık ayı işçiler için kazançlı bir ay olacak. Kamu işçilerinin beklediği tarih nihayet yaklaştı. Bu ay işçiler ikramiyelerini cebine koyacak. 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan işçilere 13 günlük ödemeleri 16 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücretle çalışan işçilerin hesabına en az net 2 bin 4 lira yatırılacak. Peki, ilave tediye ödemelerinden kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
05.12.2022 17:54 - Son Güncelleme: 05.12.2022 17:56
Milyonlarca çalışan için beklenen günler geldi. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye ödemeleri yapılacak. Peki, Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
700 bin kamu işçisi için ikramiye (ilave tediye) zamanı yaklaştı. Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan kamu işçilerinin 13 günlük ödemeleri bu ay yapılacak.