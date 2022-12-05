Asgari ücretliye 2.004 lira yılbaşı İKRAMİYESİ! 700 BİN kişi yararlanacak! Ödemeler 10 gün sonra hesaplarda! ATM’den gidip çekebilirsiniz!

Milyonlarca çalışan için beklenen günler geldi. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye ödemeleri yapılacak. Peki, Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!