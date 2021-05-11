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PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

Ramazan Bayramı için kısa bir süre kala vatandaşlar hem heyecanlı hem de yapacakları masraflar için bütçelerini zorlamadan ödeyebilecekleri kredileri araştırıyor. PTT'den şeker gibi bayram kredisi gündemde yoğun bir ilgi görüyor, kefilsiz, şartsız başvuru imkanı olması ise kolaylık sağlaması açısından vatandaşlara cazip geliyor. PTT'nin 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi şartları merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

11.05.2021 17:32 - Son Güncelleme: 11.05.2021 17:32
PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

Ramazan Bayramı için kısa bir süre kala vatandaşlar hem heyecanlı hem de yapacakları masraflar için bütçelerini zorlamadan ödeyebilecekleri kredileri araştırıyor. PTT'den şeker gibi bayram kredisi gündemde yoğun bir ilgi görüyor, kefilsiz, şartsız başvuru imkanı olması ise kolaylık sağlaması açısından vatandaşlara cazip geliyor. PTT'nin 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi şartları merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

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PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

PTT'den şeker gibi bayram kredisi gündemde büyük bir yankı uyandırdı ve ihtiyacı olan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Özellikle kredi çekmenin meşaketli işlemlerinin olmaması, kefil ve şart gerektirmeden başvurulabilmesi yoğun ilgi görmesini sağlıyor. Borcu olanlar, iş kurmak isteyenler, koronavirüs nedeniyle darda kalanlar 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren PTT'ye başvuru yapmak istiyor ve ayrıntıları merak ediyor. PTT ihtiyaç jredşsş detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

PTT TÜKETİCİ KREDİSİ

Acil nakit ihtiyacı olanlara Kefilsiz, Şartsız Aktif Bank'tan İhtiyaç Kredisi!

Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,59'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

N Kolay İhtiyaç Kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %2,59 aylık akdi faiz oranı, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir.

PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

Örnek Aylık Taksit Tutarı Tablosu

KREDİ TUTARI 12 24 36 Vade

1.250,00 TL 126,39 TL 74,67 TL 58,18 TL
5.000,00 TL 505,55 TL 298,68 TL 232,72 TL
10.000,00 TL 1.011,11 TL 597,36 TL 465,45 TL
20.000,00 TL 2.022,22 TL 1.194,73 TL 930,90 TL
30.000,00 TL 3.033,33 TL 1.792,09 TL 1.369,35 TL