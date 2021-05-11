PTT’den şeker gibi bayram kredisi! Kefilsiz, şartsız başvuru imkanı! 30.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi şartları…

Ramazan Bayramı için kısa bir süre kala vatandaşlar hem heyecanlı hem de yapacakları masraflar için bütçelerini zorlamadan ödeyebilecekleri kredileri araştırıyor. PTT'den şeker gibi bayram kredisi gündemde yoğun bir ilgi görüyor, kefilsiz, şartsız başvuru imkanı olması ise kolaylık sağlaması açısından vatandaşlara cazip geliyor. PTT'nin 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi şartları merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar…