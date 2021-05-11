Borcu olanlar dikkat! Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Kara listeye girenler kredi çekebilecek mi?

Kredi kartı ve kredi borcu olan binlerce kişi sicil affı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bankalar kredi talepleri geldiğinde özellikle başvuru yapan vatandaşların geçmiş kredi ödemelerinin nasıl olduğunu, ödenmemiş borçlarının bulunup bulunmadığını araştırıyor ve buna göre bir yanıt veriyor. Peki banka sicil affı çıktı mı?