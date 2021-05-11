Borcu olanlar dikkat! Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Kara listeye girenler kredi çekebilecek mi?
Milyonlarca vatandaş borcu olduğu için Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken ve bankadan kredi almak isteyen vatandaşların geçmişte borcu olup olmadığı büyük önem taşıyor. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu. İşte son gelişmeler…
Milyonlarca vatandaş borcu olduğu için Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken ve bankadan kredi almak isteyen vatandaşların geçmişte borcu olup olmadığı büyük önem taşıyor. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu. İşte son gelişmeler…
Kredi kartı ve kredi borcu olan binlerce kişi sicil affı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Banka sicil affı çıkacak mı 2021? Kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bankalar kredi talepleri geldiğinde özellikle başvuru yapan vatandaşların geçmiş kredi ödemelerinin nasıl olduğunu, ödenmemiş borçlarının bulunup bulunmadığını araştırıyor ve buna göre bir yanıt veriyor. Peki banka sicil affı çıktı mı?
SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu.