2023 Ocak zammında ilk sinyal! 7 bin lira bekleniyordu! Bakan Bilgin açıkladı! Milyonların gözü ondaydı! 2023 asgari ücret...

Bakan Blgin Kırşehrde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. türkiye 'yola devam' dedi. esnafların kredi sorunları var. bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz. emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz.