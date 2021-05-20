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PTT'den hızlıca verilecek! Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! PTT'den hızlıca verilecek! Doğum yardımı ödemeleri ve başvuruları sürerken detaylar araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvuruların nasıl ve nereden gerçekleştirildiği çocuk sahibi olmayı bekleyen aileler tarafından sık sık araştırılıyor. Doğum yardımı ödemeleri ise yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden kolaylıkla çekilebiliyor.

20.05.2021 08:21 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:22
PTT'den hızlıca verilecek! Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

Bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi de doğum yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Devlet tarafından hem koronavirüs öncesinde hem de koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında vatandaşa verilen onlarca yardım desteği var. Bu ödemeler başvurunun kabul edilmesi durumunda hesaplara yatırılıyor ya da PTT şubelerinden rahatlıkla alınıyor. Doğum yardımı ise vatandaşların detaylarını merak ettiği desteklerden birisi olarak biliniyor. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardım. Bu kapsamda 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılmaktadır.

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PTT'den hızlıca verilecek! Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

PTT'den hızlıca verilecek! Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

PTT'den hızlıca verilecek! Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

PTT'den hızlıca verilecek! Tek seferliğine en az 300-400 ve 600 lira alınıyor! Bilgi DYS sistemine düştüğü an...

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez.