PTT'den hemen şimdi alın! 300, 400, 600 TL tek seferde ödeniyor! e-Devlet başvuru şartları açıklandı! En az 90 gün sigorta primi...

Doğum parası başvuruları devam ederken gözler 300, 400 ve 600 TL doğum yardımı için başvuru şartlarına çevrildi. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler de sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular alınmaya devam ediliyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler sürüyor. Yardıma başvuru yapmak isteyenler ise koşulları öğrenmek istiyor.