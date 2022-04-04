🚭NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...
Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? Nisan ayı sigara fiyatları listesi sigara tiryakilerinin sorguladığı konulardan birisi. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni zamlı sigara fiyat listesinin gerçekliğinin olup olmadığı merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşlar da sigara fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizden güncel Tekel fiyatlarını öğrenebilir ve sigara zammı var mı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
04.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:05
Nisan ayı sigara fiyatları listesi sigara içen vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı iddiaları sonrası sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir ve Nisan ayı zamlı sigara fiyat listesini öğrenebilirsiniz. Peki sigara zammı var mı? Sigaraya zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi nasıl? Marlboro, Parliament, Winston, Kent ne kadar oldu? İşte tüm soruların cevabı...
2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
JTİ SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL