RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 🚭NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

🚭NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? Nisan ayı sigara fiyatları listesi sigara tiryakilerinin sorguladığı konulardan birisi. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni zamlı sigara fiyat listesinin gerçekliğinin olup olmadığı merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşlar da sigara fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizden güncel Tekel fiyatlarını öğrenebilir ve sigara zammı var mı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

takvim.com.tr
04.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:05
🚭NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

Nisan ayı sigara fiyatları listesi sigara içen vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı iddiaları sonrası sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir ve Nisan ayı zamlı sigara fiyat listesini öğrenebilirsiniz. Peki sigara zammı var mı? Sigaraya zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi nasıl? Marlboro, Parliament, Winston, Kent ne kadar oldu? İşte tüm soruların cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚭1 NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, Nisan ayı itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

🚭1 NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

ALKOL ZAMMI

Ayrıca Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da "Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Henüz sigara ve alkol zammına ilişkin resmi açıklama gelmedi.

🚭1 NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

🚭1 NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

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