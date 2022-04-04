🚭NİSAN 2022 YENİ ZAMLI SİGARA FİYATLARI: Sigaraya 4 TL zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Winston, Kent...

Nisan ayı sigara fiyatları listesi sigara içen vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı iddiaları sonrası sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir ve Nisan ayı zamlı sigara fiyat listesini öğrenebilirsiniz. Peki sigara zammı var mı? Sigaraya zam geldi mi? JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi nasıl? Marlboro, Parliament, Winston, Kent ne kadar oldu? İşte tüm soruların cevabı...