PTT'den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! ASHB az evvel açıkladı: 300+400+600 TL almak için e Devlet'ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

Çocuklu ailelere devlet tarafından destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşları sevindiren müjde duyuruldu. Başvurular TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den yapılabiliyor. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için ise 600 lira veriliyor. İşte çocuk parasında dair merak edilen detaylar haberimizde!