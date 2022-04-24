PTT'den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! ASHB az evvel açıkladı: 300+400+600 TL almak için e Devlet'ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...
Devlet doğrultusundan verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. yardımlar kesinlikle mevzularda vatandaşları teşvik etmek mazeretiyle ya da direk olarak vatandaşlara destek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum sonrasında parasal yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet doğrultusundan oluşturulan bir ödemedir.
Çocuklu ailelere devlet tarafından destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşları sevindiren müjde duyuruldu. Başvurular TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den yapılabiliyor. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için ise 600 lira veriliyor. İşte çocuk parasında dair merak edilen detaylar haberimizde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok sosyal yardım yapılıyor. Bu yardımlardan bir tanesi de Çocuk parası. 1-2-3 çocuklu ailelere ödeme yapılıyor. Ödenen miktarın çocuk miktarına göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim.
DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN ÖDEME
Çocuk parası doğum yapan tüm ailelere ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabilir. Bu yardımdan, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabilir.