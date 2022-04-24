Bu illerde evi olanlara piyango vurdu! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçuşa geçti! Kiralar yüzde 300 arttı

Daha güvenli olduğu için savaştan kaçarak Türkiye'ye ve çoğunlukla Antalya'ya sığınan Ukraynalıların büyük bölümü, Ukrayna plakalı otomobilleriyle kent trafiğinde seyrediyor. Ekonomik gücü yüksek bazı sığınmacı Ukraynalılar, lüks sitelerde aylığı 20-40 bin lira olan ve yıllık peşin ödeyerek kiraladıkları dairelerde yaşarken bazıları ise Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşti.