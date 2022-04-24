Bu illerde evi olanlara piyango vurdu! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçuşa geçti! Kiralar yüzde 300 arttı
Rusya - Ukrayna savaşı o illerde evi olanların başına talih kuşu kondurdu. Savaşının ardından Ukraynalılar daha önce tatil için geldikleri Antalya'ya yerleşmeye başladı. 2021'e göre 2022 yılı Mart ayında Rusların konut satın alımı yüzde 30 artarken, Ukraynalılarda artış yüzde 80'e ulaştı. Ayrıca kiraların yüzde 300 arttığını söyleyen emlakçılar, fiyatların 6 bin liradan 25-30 bin liraya kadar çıktığını bildirdi.
Türkiye'deki gayrimenkul sektörü yabancılardan büyük ilgi görüyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya gelen Ukraynalılar, aylığı 20-40 bin liradan daire kiralayıp, yıllık peşin ödüyor. 2021'e göre 2022 yılı Mart ayında Rusların konut satın alımı yüzde 30 artarken, Ukraynalılarda artış yüzde 80'e ulaştı.
Her yıl artan yabancıya konut satışı özellikle pandemi döneminde büyük ivme kazandı. Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan İran, Irak ve Rusya vatandaşlarının tercih sıralamasında, İstanbul'un ardından Antalya geliyor. Özellikle Ruslar, uzun turizm sezonu nedeniyle Antalya'ya ilgi gösterirken, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ise Antalya'daki gayrimenkul sektörüne hareket getirdi. Kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı.
Daha güvenli olduğu için savaştan kaçarak Türkiye'ye ve çoğunlukla Antalya'ya sığınan Ukraynalıların büyük bölümü, Ukrayna plakalı otomobilleriyle kent trafiğinde seyrediyor. Ekonomik gücü yüksek bazı sığınmacı Ukraynalılar, lüks sitelerde aylığı 20-40 bin lira olan ve yıllık peşin ödeyerek kiraladıkları dairelerde yaşarken bazıları ise Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşti.
TÜİK VERİLERİ ARTIŞI GÖSTERİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'yabancıya konut satışları' verilerinde Antalya, İstanbul'dan sonra yabancıların ilgi gösterdiği ikinci kent özelliğini sürdürüyor. 2021 yılı Türkiye genelinde ilk 3 ayda yabancıya 9 bin 887 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemin 2022 yılına bakıldığında ise yüzde 45 artışla 14 bin 344 konutun yabancıya satıldığı verilere yansıdı. Konut satışında ilk 3 sırada İran, Irak ve Rusya vatandaşları yer alıyor.