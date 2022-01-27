Milyonlarca çalışan peyda olur olmaz kulak kesildi! 5 gün sonra maaşlara 6 bin 395 TL yansıyacak! 12 ay boyunca geçerli olacak...

Önümüzdeki hafta milyonlarca çalışanın eline yeni yılın ilk ödemesi geçmiş olacak. Asgari ücretliden alınmayacak olan vergi kesintisi çalışanın hesabına yansıyacak. Böylece maaş miktarınca artış sağlanacak. Örnek verilecek olursa, brüt 8 bin TL ücreti olan bir işçi, önümüzdeki hafta alacağı maaşla banka hesabında 6 bin 395 TL görecek. Böylece 676 TL daha fazla net maaş elde etmiş olacak. Daha az vergi hesaplamasının olumlu etkisi çalışana ve işverene yarayacak. Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissetmiş olacak. İşte yeni ücretlerle ilgili bilinmesi gerekenler...