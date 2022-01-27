Milyonlarca çalışan peyda olur olmaz kulak kesildi! 5 gün sonra maaşlara 6 bin 395 TL yansıyacak! 12 ay boyunca geçerli olacak...
Türkiye'de Ocak ayı ile birlikte yepyeni bir ücret tarifesine geçmiş oldu. Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki 5004 liralık kısımdan vergi alınmayacak. Emekliler için taban maaş değişirken, zam oranları ise ilavelerle değişti. Peki yeni sistemde hesaplar nasıl yapılacak? Vergisiz asgari ücret uygulaması da başlamış oldu. Bununla birlikte tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden istisna tutuldu. İşte önümüzdeki günlerde hesaplarda göreceğiniz maaşlar...
Önümüzdeki hafta milyonlarca çalışanın eline yeni yılın ilk ödemesi geçmiş olacak. Asgari ücretliden alınmayacak olan vergi kesintisi çalışanın hesabına yansıyacak. Böylece maaş miktarınca artış sağlanacak. Örnek verilecek olursa, brüt 8 bin TL ücreti olan bir işçi, önümüzdeki hafta alacağı maaşla banka hesabında 6 bin 395 TL görecek. Böylece 676 TL daha fazla net maaş elde etmiş olacak. Daha az vergi hesaplamasının olumlu etkisi çalışana ve işverene yarayacak. Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissetmiş olacak. İşte yeni ücretlerle ilgili bilinmesi gerekenler...
Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlayacak. Asgari ücretlinin 'istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı' yüksek ücretlilerin vergi hesabında da 'eksi' olarak dikkate alınacak ve ücret bordrolarında (önceki yıllara göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkisi ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi durumda çalışana, hangi durumda işverene yarayacak?
Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.