İŞKUR'dan KPSS 50 60 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya belediyeye ilkokul mezunu 1.160 açıktan memur alımı yapılacak!

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 52 PERSONEL ALIMI:

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 28.01.2022 tarihine kadar yapılabilecek. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek. Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.