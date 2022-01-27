İŞKUR'dan KPSS 50 60 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya belediyeye ilkokul mezunu 1.160 açıktan memur alımı yapılacak!
İŞKUR personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda Ocak 2022 İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İş arıyorsanız ve İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle yapmanız gerekenler vardır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. 2022 Ocak ayı kamuya işçi, memur, personel alımı başvuruları başladı. İlanlarda en az ilköğretim mezunu 1160 kişi alınacağı duyuruldu.
Kamu personeli alımları hakkında araştırmalar sıklıkla yapılıyor. Bu kapsamda İŞKUR personel alım ilanları yayınlanmaua devam ediyor. İŞKUR kamu personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları adaylar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. 2022 Ocak ayı kamuya işçi, memur, personel alımı başvuruları başladı. İlanlarda en az ilköğretim mezunu 1160 kişi alınacağı duyuruldu. Hem devlet kurumlarına hem de belediyelere çok sayıda memur personel alımı yapılıyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilir. Ocak ve Şubat ayı için yayınlanan güncel personel alımı ilanlarını haberimiz içerisinden inceleyebilirsiniz. İşte detaylar takvim.com.tr'de....
İŞKUR KAMU İŞÇİSİ VE PERSONEL ALIMI İLANLARI:
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı alanlardan Kamu İşçisi alımı yapılacak. Toplamda 162 personel alımı yapılacak. Ayrıca İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına başvurular 24 Ocak 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 28 Ocak 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekiyor.
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 52 PERSONEL ALIMI:
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 28.01.2022 tarihine kadar yapılabilecek. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek. Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Temizlik Görevlisi
Açık pozisyon sayısı: 9
İş Alanı/Kadro: Darphane/Sürekli İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Aranan diğer özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
İkamet Şartı: İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.