İŞKUR'dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den! Türkiye İş Kurumu tarafınca personel alımları son hızla devam ediyor. Türkiye'nin oldukça fazla yerlerinde İŞKUR üzerinden ilköğretim ortaokul ve lise mezunu işçi alımları paylaşılıyor. Son olarak özel sektöre ve kamuya silahlı silahsız güvenlik personeli alımı yayınlandı. 4.035 kişilik güvenlik görevlisi alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor.