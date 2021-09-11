Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞKUR'dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den!

İŞKUR'dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den!

Türkiye İş Kurumu tarafından personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde İŞKUR üzerinden ilkokul ortaokul ve lise mezunu işçi alımları paylaşılıyor. Son olarak özel sektöre ve kamuya silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yayınlandı. 4.035 kişilik güvenlik görevlisi alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor. 18 - 35 yaş arası adayların başvuruda bulunacağı ilanda Türkiye'nin farklı illerinden alımlar sağlanacak. Peki, Özel Güvenlik başvuruları nasıl yapılır? Özel Güvenlik personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!

11.09.2021 18:29 - Son Güncelleme: 11.09.2021 18:29
İŞKUR’dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr’den!

İŞKUR'dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den! Türkiye İş Kurumu tarafınca personel alımları son hızla devam ediyor. Türkiye'nin oldukça fazla yerlerinde İŞKUR üzerinden ilköğretim ortaokul ve lise mezunu işçi alımları paylaşılıyor. Son olarak özel sektöre ve kamuya silahlı silahsız güvenlik personeli alımı yayınlandı. 4.035 kişilik güvenlik görevlisi alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr’den!

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.

İŞKUR’dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr’den!

İŞKUR İŞ İLANLARI

İlana girmede önce ilk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacakların öncelik İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. İlana başvuru aşamasında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor.

İŞKUR’dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr’den!

İŞKUR GİRİŞ

Buna ek olarak giriş aşamasında E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak artık mümkün.
Bu aşamaları tamamladıktan sonra listelenen ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde başvur butonuna tıklayarak online başvuru işlemini kolayca tamamlayabiliyorsunuz.

İŞKUR’dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr’den!

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

SON DAKİKA