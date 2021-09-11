İŞKUR'dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den!
Türkiye İş Kurumu tarafından personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde İŞKUR üzerinden ilkokul ortaokul ve lise mezunu işçi alımları paylaşılıyor. Son olarak özel sektöre ve kamuya silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yayınlandı. 4.035 kişilik güvenlik görevlisi alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor. 18 - 35 yaş arası adayların başvuruda bulunacağı ilanda Türkiye'nin farklı illerinden alımlar sağlanacak. Peki, Özel Güvenlik başvuruları nasıl yapılır? Özel Güvenlik personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!
İŞKUR'dan ortaokul lise mezunu 4 bin 35 personel alımı yapılacak! 18 - 35 yaş arası olanlar başvurabilir! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den! Türkiye İş Kurumu tarafınca personel alımları son hızla devam ediyor. Türkiye'nin oldukça fazla yerlerinde İŞKUR üzerinden ilköğretim ortaokul ve lise mezunu işçi alımları paylaşılıyor. Son olarak özel sektöre ve kamuya silahlı silahsız güvenlik personeli alımı yayınlandı. 4.035 kişilik güvenlik görevlisi alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor.
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)