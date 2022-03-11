PTT'den duyuru geldi: 10.000, 20,000, 30,000 TL ödeme yapılacak! Kadın- erkek, genç- yaşlı fark etmiyor ayda 4 bin 253 TL'ye çalışanlar alabiliyor!

Acil nakit ihtiyacı olanlara anında 30.000 TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. PTT'den büyük kampanya başladı. Paraya sıkışanlara, düğün yapacaklara, hızlıca nakite ihtiyacı olanların imdanına PTT ihtiyaç kredisi yetişiyor. Yapılan duyuruya göre çok düşük faiz oranlarıyla ister 10.000 TL, ister 20.000 TL, ister 25.000 TL kredi alınabilecek. Hemen PTT'ye gidenlerin başvuruları alınıyor. Çekilen krediye göre de geri ödemelerde kolaylık sağlanıyor. İşte detaylar...