PTT'den duyuru geldi: 10.000, 20,000, 30,000 TL ödeme yapılacak! Kadın- erkek, genç- yaşlı fark etmiyor ayda 4 bin 253 TL'ye çalışanlar alabiliyor!
İhtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle kredi almaya yanaşmıyor. Kış aylarının sonlarına gelinmesiyle düğünler başladı. Takı alacak olanlar ya da bir ihtiyacı için 5 bin TL, 15 bin TL, 25 bin TL kredi çekmek istiyor. Ancak düşük faiz oranı sunan banka bulamıyor. Tam da bu noktada PTT devreye girdi. 2022 yılında 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. İşte duyurunun detayları...
Acil nakit ihtiyacı olanlara anında 30.000 TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. PTT'den büyük kampanya başladı. Paraya sıkışanlara, düğün yapacaklara, hızlıca nakite ihtiyacı olanların imdanına PTT ihtiyaç kredisi yetişiyor. Yapılan duyuruya göre çok düşük faiz oranlarıyla ister 10.000 TL, ister 20.000 TL, ister 25.000 TL kredi alınabilecek. Hemen PTT'ye gidenlerin başvuruları alınıyor. Çekilen krediye göre de geri ödemelerde kolaylık sağlanıyor. İşte detaylar...
NE KEFİL İSTENİYOR, NE ŞART!
İhtiyaç kredilerinde yeni dönem! PTT müjdeyi verdi, acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz, şartsız kredi verileceği açıklandı.
PTT'den yapılan duyuruda, ''Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,99'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.