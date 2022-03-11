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Haberler Ekonomi 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler... Ödemeler e-Devlet'ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak!

450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler... Ödemeler e-Devlet'ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak!

Doğal gaz yardımı başvurularında son durumu haberimizde derledik. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzü gülecek. Doğalgaz yardım başvuruları 18 Şubat 2022 tarihinde başladı. Henüz başvuru yapmayan bir çok kişi bulunuyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar dilerlerse e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilir. Bakan Yanık ''Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek. '' dedi.

11.03.2022 10:36 - Son Güncelleme: 11.03.2022 10:37
Ödemeler e-Devlet’ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...

Doğal gaz yardım başvuruları devam ediyor. Bu yıl 2 kez ihtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuruların başladığını şu sözlerler duyurmuştu, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." Peki doğal gaz destek başvuruları nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ödemeler e-Devlet’ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...

DOĞAL GAZ DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik Doğalgaz Tüketim Desteği hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da başvurular hakkında detayları paylaştı.

Ödemeler e-Devlet’ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...

Buna göre başvurular e-Devlet üzerinden yapılak. Yanık, ''Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Ödemeler e-Devlet’ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...

DOĞALGAZ FATURA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

Ödemeler e-Devlet’ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz.

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