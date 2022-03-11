450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler... Ödemeler e-Devlet'ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak!

Doğal gaz yardım başvuruları devam ediyor. Bu yıl 2 kez ihtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuruların başladığını şu sözlerler duyurmuştu, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." Peki doğal gaz destek başvuruları nasıl yapılıyor? İşte detaylar...