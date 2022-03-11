3.199 TL taksitle otomobilinizi hemen alın! 🚗 İlk 3 ay ödeme yapılmayan kampanya ile 120.000 TL taşıt kredisi veriliyor!

Türkiye'nin iki önemli kamu bankasından taşıt kredisi fırsatları duyuruldu. Otomobil piyasalarında görülen durgunluğun azaltılması için 3 ay geri ödemesiz dönemli olarak sunulan taşıt kredileri, uygun faiz ve ödeme planları ile vatandaşların kolayca araç sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor. Küresel çip krizi ve döviz kurundaki hareketlilik sonucu yaşanan fiyat artışlarının banka kredileri ile aşılmasını hedefleyen birçok banka ise benzer kredi paketlerini duyurmaya başladı.