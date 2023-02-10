PTT'den az evvel duyuru geldi emekliye 75 bin TL ödeme! Kimliği ile PTT şubelerine başvuru yapana ilaç gibi gelecek! Milyonlarca borçlu için belli oldu
PTT'den az önce duyuru yapıldı! Kredi borcunu kapatmak isteyen emeklilere güzel haber geldi. En yakın PTT şubesinden başvuru yapılabilecek. Kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine giderek başvurunuzu yapabilir ve anında 75 bin TL ödeme alabilirsiniz. Başlatılan kampanya ile PTT, borçları yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara destek oluyor. Peki PTT'nin emekli kampanyası nedir, kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi çekme şartları neler? PTT üzerinden sunulan emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız başvuru işlemlerine haberimizin devamında ulaşabilir. İşte detaylar...
10.02.2023 10:23 - Son Güncelleme: 10.02.2023 10:27