AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ | Bakanlık duyurdu +15 bin TL hesaplara... 11 Şubat 2023 ZAMLI Aile Destek Ödemesi ne zaman, erken mi yatacak?
Aile destek ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Deprem felaketi sonrası vatandaşlar Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Yeni yıl itibariyle zamlanan bu sosyal desteğe ek olarak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle tek seferde 15 bin TL ödenecek. İşte 10 Şubat 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve tüm merak edilenler...
12.02.2023 09:37 - Son Güncelleme: 12.02.2023 09:37
2023 Şubat Aile Destek Paketi ödemleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Deprem felaketi sonrası Aile Destek ödemeleri erken mi yatacak sorusuna cevap aranmaya başlandı. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...
ERKEN YATMASI BEKLENİYOR
Zamlı Aile Destek paketi ödemesinin yaşanan deprem felaketi sonrası daha erken bir tarihte yatacağı belirtildi.