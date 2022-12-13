PTT’den aralıkta 1.085 TL ödeme! Paralar 2 hafta içinde hesap kartlarına yatıyor! Sadece başvuru yapan alabilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

İhtiyacı bulunan, dar gelirli olan vatandaşlara yardım eden devlet kurumları bulunuyor. Aile Bakanlığı hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, herhangi bir gelire sahip olamayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için para yardımının beraberinde gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Bunlardan biri de kira yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kira yardımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!