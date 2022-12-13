PTT'den aralıkta 1.085 TL ödeme! Paralar 2 hafta içinde hesap kartlarına yatıyor! Sadece başvuru yapan alabilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Aile Bakanlığı tarafından birçok alanda destek ödemeleri sağlanıyor. Maddi açıdan güçlük çeken ve ailesini geçindiremeyecek kadar zor durumda olan kişiler için devlet yardıma koşuyor. Bu kapsamda en sık araştırılanlar arasında kira yardımı yer alıyor. Belirli şartlar dahilinde 1.150 TL'ye kadar kira ödemeleri vatandaşların hesabına yatacak. Peki, kimler kira yardımından yararlanabilir? İşte merak edilenler haberimizde!
İhtiyacı bulunan, dar gelirli olan vatandaşlara yardım eden devlet kurumları bulunuyor. Aile Bakanlığı hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, herhangi bir gelire sahip olamayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için para yardımının beraberinde gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Bunlardan biri de kira yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kira yardımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
Devletin verdiği detsekleri araştıran yardıma muhtaç vatandaşlar kira yardımı nasıl alınır, kira yardımı başvuru koşullarını öğrenmek istiyor. Kira yardımı almak için bazı şartlar bulunuyor.
Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.