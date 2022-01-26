PTT'den anında alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?
Zamlı emekli maaşlarını almak için gün sayan milyonlarca vatandaş ödeme takvimlerini merak etmeye başladı. Ocak 2022'nin ilk günlerinde belirlenen zam oranlarının ardından, geçtiğimiz günlerde Meclis'te ek zamları da içeren yasanın kabul edilmesiyle yeni oranlar ortaya çıktı. Ancak geciken zamlı maaş farkı ödemeleri, nakit ihtiyacı artan emeklilerin büyük bölümü tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Peki 2022 yılında emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 2022'de emekli maaşlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
Memur ve emekli maaşlarında görülen ek zamma ilişkin 15 günlük maaş farkının ödeneceği tarihleri belirlendi. 15 Ocak'ta maaşlarını alan memurların ilgili yasanın yetişmemesi nedeniyle maaş farklarını alacakları tarih merak ediliyordu. %30,5'lik zam sonrasında yapılacak ödemelerde yeni oranlar geçerli olacak.
Emekli Maaş Zam Farkı Nasıl ve Ne Zaman Ödenecek?
Emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifinin geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanarak yasalaşmasının ardından maaş fakrının hangi tarihlerde ödeneceği merak edilmeye başladı.
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı ile vazife malulü aylığı alanların 2022 yılı itibariyle alacakları yeni zamlı maaşları için aradaki maaş farkının 27 Ocak'ta ödenmesi bekleniyor.