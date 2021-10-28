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Haberler Ekonomi Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlara avantajlı ihya için tanınan sürede son 5 güne girildi. 1 Kasım son gün. İsteyenlere kredi yolu da açık. Emeklilik için durdurulan sürelere ihtiyacı bulunan Bağ- Kur'lular, bu tarihe kadar başvurursa primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) edebilecek. Durdurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...

28.10.2021 07:03 - Son Güncelleme: 28.10.2021 07:03
Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

Prim borcu nedeniyle geçmişte durdurulan sigortalılık süreleri olanlara avantajlı ihya imkanı için tanınan başvuru süresi 1 Kasım'da sona eriyor.

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Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

Emeklilik için durdurulan sürelere ihtiyacı bulunan Bağ- Kur'lular, bu tarihe kadar başvurursa primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) edebilecek.

Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

Durdurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek.

Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

ÖDEME DE YAPILACAK
Normal ihya işleminde daha önce durdurulmuş hizmet süreleri güncel değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödenerek kazanılabiliyor.

Kasım’da emeklilik için son imkan! Prim gününe ihtiyacı olanlara avantajlı ihya imkanı: Kredi yolu da açık...

Ancak yapılandırma yasasıyla sağlanan imkan sayesinde, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.

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