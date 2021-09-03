Evine yakın iş arayanlara müjde! Haftada 45 saat çalışarak yaklaşık 3.000 TL kazanın! Hemen İŞKUR'dan başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR aracılığıyla binlerce kişi aradığı işe kavuşurken yeni ilan gelmeye devam ediyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla her yıl binlerce kişi çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması ve restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda istihdam ediliyor. İş arayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımının yapılacağı tarihe odaklandı.