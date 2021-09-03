Evine yakın iş arayanlara müjde! Haftada 45 saat çalışarak yaklaşık 3.000 TL kazanın! Hemen İŞKUR'dan başvuru yapabilirsiniz
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında her yıl belirli tarihler aralığında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Bu doğrultuda da İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday kura sonuçlarını merak ediyor. İş arayışı olan vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara ne zaman alım yapılacağını merak ediyor. Başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak gerekirken bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.
Evine yakın iş arayanlara müjde! Haftada 45 saat çalışarak yaklaşık 3.000 TL kazanın! Hemen İŞKUR'dan başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR aracılığıyla binlerce kişi aradığı işe kavuşurken yeni ilan gelmeye devam ediyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla her yıl binlerce kişi çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması ve restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda istihdam ediliyor. İş arayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımının yapılacağı tarihe odaklandı.
İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR TYP ilanlarını aşağıda yer alan linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Başvuruya dair bilgiler haberin devamında yer alıyor.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları