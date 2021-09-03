Günlük kiralık araba fiyatları ne kadar? İşte 2021 Eylül ayı en ucuz günlük araç kiralama bedeli...
Araç fiyatlarının yükselmesiyle kiralık araçlar büyük ilgi görmeye başladı. Eylül ayı itibariyle en düşük araç günlük 190 liradan kiralanıyor. En pahalı araçlar ise bin 450 liradan alıcı buluyor. Özellikle tatil döneminde vatandaşlar kiralık araçlara fazla rağbet gösterdi. Araştırmalara göre geçtiğimiz bayramda yaklaşık 110 bin araç kiralandı. İşte eylül ayı itibariyle en uygun ve en pahalı araç kiralama fiyatları...
03.09.2021 20:05
- Son Güncelleme: 03.09.2021 20:05
2021 yılında araç araç kilama sektörü canlandı. Araç fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları 'araç kiralama' seçeneğine yönlendirdi. Koronavirüs salgınının etkisiyle araç kiralamaya olan talep geçtiğimiz yıllara göre yüzde 23 artış gösterdi. Kısıtlamaların sona ermesinin ardından bu yıl kurban bayramında üülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL oldu.