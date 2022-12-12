Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak ayı ZAMLI Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
Sosyal yardımlardan yararlanan binlerce vatandaşlar Aralık ve Ocak ayı Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Maddi durumu yetersiz olanlara devlet 850 - 1250 TL arası para yardımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ocak ayında Aile Destek ödemelerine zam geleceğini müjdeledi. Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınırken ödemeler PTT hesaplarına yatırılıyor. Peki Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
2023 yılında Aile destek yardımı ödeme takvimi merak ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemeleri 12 ay boyunca sürecek. Ocak ayına az bir süre kala ödemeden yararlanan vatandaşlar 'Ocak ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar da E-devlet platformunu kullanarak başvuru yapabilir. İşte 2023 Ocak ayı ödemeleri hakkında bilgiler, sorgulama ekranı, LİSTESİ ve diğer bilgiler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı ile ilgili zam müjdesi verdi. 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan vatandaşlara Ocak ayında ödemelerin artacağını müjdeledi. Ancak zamlı Ocak 2023 Aile Destek ödeme miktarı henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında da, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." bilgisi yer alıyor.