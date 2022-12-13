EYT'de kritik 3 madde! 1999 öncesi sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözüme kavuşuyor! AK Parti takvimi açıkladı! Yaş sınırı olacak mı?
EYT düzenlemesinde gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Ak Parti tarafından yapılan son dakika haberine göre, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Ocak ayında başlayacağı duyuruldu. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. Öte yandan emeklilik yaşını indirecek sınır merakla bekleniyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin yararlanacağı merak edildi. Tüm gözler bugün Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yapacağı açıklamalara çevrildi. AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda EYT son dakikası merakla bekleniyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de eksik primi olan nasıl bir yol izleyecek? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte merak edilenler!
EYT TAKVİMİ BELLİ OLDU!
EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. Düzenlemeyle ilgili takvimin 2023'ün Ocak ayında Meclis'te başlayacağı duyuruldu.
1,7 MİLYON EYT'Lİ VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.
BAKAN BİLGİN'İN EYT AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de Bakanlığın bütçe görüşmeleri için konuşma yaparken milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar madde madde şöyle:
EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak
İşçi-işveren herkes dinlenecek
Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var