EYT'de kritik 3 madde! 1999 öncesi sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözüme kavuşuyor! AK Parti takvimi açıkladı! Yaş sınırı olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. Öte yandan emeklilik yaşını indirecek sınır merakla bekleniyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin yararlanacağı merak edildi. Tüm gözler bugün Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yapacağı açıklamalara çevrildi. AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda EYT son dakikası merakla bekleniyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de eksik primi olan nasıl bir yol izleyecek? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte merak edilenler!