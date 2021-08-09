PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar devlet kurumlarına başvuru yaptığı takdirde devlet bu çağrıya kayıtsız kalmıyor. Başvuru sonucunda gerekli şartları taşıdığı belirlenen vatandaşlara çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler her ay PTT üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Alınacak miktar 828, 992, 1.798 TL üzerinden değişiklik gösteriyor. Bazı ödemelerden faydalanmak için; ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız. İşte; PTT üzerinden yatırılan devlet destekleri!