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Haberler Ekonomi PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

Vatandaşlara her yıl milyonlarca lira ödeme devlet kurumları aracılığıyla yapılıyor. Sosyal devlet gereğince, yardıma veya nakit ödemeye ihtiyaç duyan kişiler, ilgili kurumlara başvuru yaptığı takdirde ödemelerden faydalanabilecek. Başvurduktan sonra ödemelerinizi PTT üzerinden alabilirsiniz. İşte; çalışan, çalışmayan, ev kadını, işsiz, emeklileri kapsayan devlet desteklerinin tüm detayları! Bu ödemeleri alma hakkı kazandığınızda; PTT'den 828, 992, 1.798 TL ödeme alabilirsiniz!

09.08.2021 14:41 - Son Güncelleme: 09.08.2021 14:42
PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar devlet kurumlarına başvuru yaptığı takdirde devlet bu çağrıya kayıtsız kalmıyor. Başvuru sonucunda gerekli şartları taşıdığı belirlenen vatandaşlara çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler her ay PTT üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Alınacak miktar 828, 992, 1.798 TL üzerinden değişiklik gösteriyor. Bazı ödemelerden faydalanmak için; ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız. İşte; PTT üzerinden yatırılan devlet destekleri!

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PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER

- YAŞLILIK AYLIĞI: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

- ENGELLİ MAAŞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

- EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı

PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz.

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