PTT’den 828, 992, 1.798 TL ödeme! Bu şartları taşıyorsanız başvurduktan sonra hemen alabilirsiniz!
Vatandaşlara her yıl milyonlarca lira ödeme devlet kurumları aracılığıyla yapılıyor. Sosyal devlet gereğince, yardıma veya nakit ödemeye ihtiyaç duyan kişiler, ilgili kurumlara başvuru yaptığı takdirde ödemelerden faydalanabilecek. Başvurduktan sonra ödemelerinizi PTT üzerinden alabilirsiniz. İşte; çalışan, çalışmayan, ev kadını, işsiz, emeklileri kapsayan devlet desteklerinin tüm detayları! Bu ödemeleri alma hakkı kazandığınızda; PTT'den 828, 992, 1.798 TL ödeme alabilirsiniz!
09.08.2021 14:41
- Son Güncelleme: 09.08.2021 14:42
İhtiyaç sahibi vatandaşlar devlet kurumlarına başvuru yaptığı takdirde devlet bu çağrıya kayıtsız kalmıyor. Başvuru sonucunda gerekli şartları taşıdığı belirlenen vatandaşlara çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler her ay PTT üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Alınacak miktar 828, 992, 1.798 TL üzerinden değişiklik gösteriyor. Bazı ödemelerden faydalanmak için; ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız. İşte; PTT üzerinden yatırılan devlet destekleri!