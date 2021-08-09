A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos’ta düdüklü tencere fırsatı! A101’de bu Perşembe aşurelik ürünler uygun fiyatla…
A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle incelenmeye başlandı. Vatandaşlar özellikle Perşembe günleri A101 market şubelerini sıklıkla ziyaret ediyor ve Aldın Aldın fırsatlarından yararlanmak istiyor. Ön plana çıkan ürünler arasında düdüklü tencere yer alıyor ve lezzetli yemekleri hızlıca pişirmenin yolu olan bu ürün mutfak sıklıkla yer alıyor. A101'de bu Perşembe aşurelik ürünler uygun fiyatla satışa sunacak ve Aşure Günü için hazırlık yapanlara ekonomik olarak büyük rahatlık sağlayacak. İşte tüm fırsatlar haberimizde yer alıyor.
09.08.2021 16:31
- Son Güncelleme: 09.08.2021 16:33
Aşure Günü'ne az bir zaman kala bakliyat ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos'ta özellikle bu ürünlere büyük ilgi gösterdi. Ayrıca kışa konserveler hazırlamak isteyenler kavonuz ürünlerini de uygun fiyata alabilir. A101'de bu Perşembe televizyon çeşitlerinden beyaz eşyalara, gıda ürünlerinden bilgisayar ekipmanlarına, mutfak gereçlerinden çok amaçlı dolaba ve daha pek çok kategoride ürüne uygun fiyatlarla sahip olabilmek mümkün. Güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.