A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos’ta düdüklü tencere fırsatı! A101’de bu Perşembe aşurelik ürünler uygun fiyatla…

Aşure Günü'ne az bir zaman kala bakliyat ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos'ta özellikle bu ürünlere büyük ilgi gösterdi. Ayrıca kışa konserveler hazırlamak isteyenler kavonuz ürünlerini de uygun fiyata alabilir. A101'de bu Perşembe televizyon çeşitlerinden beyaz eşyalara, gıda ürünlerinden bilgisayar ekipmanlarına, mutfak gereçlerinden çok amaçlı dolaba ve daha pek çok kategoride ürüne uygun fiyatlarla sahip olabilmek mümkün. Güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.