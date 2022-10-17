PTT’den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

GIDA YARDIMI

Gıda yardımı esas olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Gıda yardımları başta Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda da ödenir.