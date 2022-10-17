PTT'den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Maddi durumu yaşam standatlarının altında kalan vatandaşlar aylık olarak yardım parası alıyor. Muhtaç ailelere yapılan yardımların en önemli kısmı ise bakanlıklar tarafından yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından başvuruları onaylanan sosyal yardımlar için detaylar merak ediliyor. İşte 700 TL ve diğer yardımlara ilişkin merak edilenler!
17.10.2022 17:42 - Son Güncelleme: 17.10.2022 17:42
Dar gelirli ailelere sosyal yardımlarda kış aylarına girilirken PTT aracılığıyla 700 lira gıda veya barınma desteğinin yanı sıra kömür yardımı da yapılıyor. Peki, 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
Gıda yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu ise hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması halinde söz konusu olur. Gıda yardımı ödemesi ise bakanlığa bağlı olarak oluşturulan mütevelli heyetince belirlenir.