19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS puan şartı YOK, sınavsız! 26 ilde lise dengi...

İŞKUR personel alımları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Türkiye'nin birçok şehrinde yer alan huzurevlerinde görevlendirmek için 2.145 personel alımı yapılacağı açıklandı. Huzurevlerine yapılacak işe alımlarda sınav ve KPSS puan şartı aranmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detaylar belli oldu. İşte İŞKUR aracılığıyla personel alımı hakkında ayrıntılar...