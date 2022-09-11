PTT'den 5 bin 137 TL'nin yanında bir maaş daha verilecek! 30 gün içinde başvurana derhal büyük müjde geldi! İŞKUR'dan çifte ödeme fırsatı...
Bilindiği üzere işsizlik maaşı ödemeleri 10 ay kadar sürüyor. Ayrıca ödemenin yanında bir maaş daha alma imkanı doğuyor. Devlet tarafından işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı ödeniyor. Aertan enflasyonun ardından vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek verilmeye başlandı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabiliyor. İşte işsizlik ödeneğine dair merak edilenler...
Çifte ödeme fırsatı halen devam ediyor. İşten ayrılan vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri sürüyor. Artan enflasyon nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık 5.137 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabilir. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm detaylar hepsi haberimizde yer alıyor...
Temmuzda yeni asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltti. Peki işsiz kaybedenlerin en büyük güvencesi olan bu maaş ne kadar oldu? Kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:
* Başvuru için süreç nasıl işliyor?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
* Nereye, nasıl başvuruluyor?
Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.