PTT'den 5 bin 137 TL'nin yanında bir maaş daha verilecek! 30 gün içinde başvurana derhal büyük müjde geldi! İŞKUR'dan çifte ödeme fırsatı...

Temmuzda yeni asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltti. Peki işsiz kaybedenlerin en büyük güvencesi olan bu maaş ne kadar oldu? Kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları: