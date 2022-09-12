Ocak 2023'te %65 ZAM! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı... 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla emekli, memur zamlı maaş tablosu çıktı!

Ocak memur ve emekli zammı merak konusu oldu. Eylül ayına girerken yeni yılda milyonlarca kişi ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Bu noktada hesaplamalar yoğun olarak yapılırken hesaplı tablo ortaya çıktı. Maaşı 3.000 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL olan memur ve emeklilere müjde! Peki 2023 Ocakta emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur, Esnaf maaşları kaç TL artacak? İşte 6 aylık enflasyon hesabıyla 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaş tablosu!