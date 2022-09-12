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Haberler Ekonomi 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT'siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT'siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. İşte erken emeklilik için iki önemli fırsat...

takvim.com.tr
12.09.2022 09:25 - Son Güncelleme: 12.09.2022 09:25
4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT’siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

4A-4B-4C- SSK, SGK ve Bağkur'luysanız erken emeklilik için detayları araştırmaya başlamışsınızdır. Bu kapsamda erken emekli olmak için çeşitli formuller bulunuyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler içinse askerlik en önde gelen aşamalar. Prim doldurmak amacıyla çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar amacıyla askerlik ve doğum borçlanmaları ile bu süreci öne alınabiliyor.İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!

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4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT’siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. İşte erken emeklilik için iki önemli fırsat...

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT’siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

Milyonlarca çalışan emekli olma beklentisinde. Emeklilik tarihini de merak eden çok sayıda çalışan var. Türkiye'de mevcut mevzuata göre emeklilik için üç önemli şart var:

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT’siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

● Sigortalı olduktan sonra belli bir sürenin geçmesi. (Çalışma zorunluluğu yok.)

● Belli bir süre sigortalı olarak çalışıp prim ödemek.

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT’siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!

● Belli bir yaşa gelmek. (Bunu ilk işe giriş tarihi belirliyor.) Bu şartların üçü birden gerçekleşmeden emekli olma imkanı (malullük, engellilik gibi istisnalar hariç) yok. Ancak yukarıdaki şartları değiştirmek, azaltmak, geri çekmek gibi fırsatlar var. Yani erken emeklilik imkanı bulunuyor.

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