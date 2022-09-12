4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 38,39,40,45 yaşında erken emeklilik! EYT'siz emeklilikte yeni yaş ölçütü!
Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. İşte erken emeklilik için iki önemli fırsat...
4A-4B-4C- SSK, SGK ve Bağkur'luysanız erken emeklilik için detayları araştırmaya başlamışsınızdır. Bu kapsamda erken emekli olmak için çeşitli formuller bulunuyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler içinse askerlik en önde gelen aşamalar. Prim doldurmak amacıyla çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar amacıyla askerlik ve doğum borçlanmaları ile bu süreci öne alınabiliyor.İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!
Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. İşte erken emeklilik için iki önemli fırsat...
● Belli bir yaşa gelmek. (Bunu ilk işe giriş tarihi belirliyor.) Bu şartların üçü birden gerçekleşmeden emekli olma imkanı (malullük, engellilik gibi istisnalar hariç) yok. Ancak yukarıdaki şartları değiştirmek, azaltmak, geri çekmek gibi fırsatlar var. Yani erken emeklilik imkanı bulunuyor.