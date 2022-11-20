PTT’den 260 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmanıza gerek yok! Kimlik kartı ve fatura yeterli! 1-2-3-4 kişilik aileden TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Doğalgaz desteği: Hane başına 900 ile 2 bin 500 lira arasında doğalgaz desteği veriliyor. Doğalgaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave ediliyor. Yararlanmak için e-Devlet'ten başvuru yapılıyor.