Formu işaretleyene 13 bin TL maaş! İŞKUR 35 ilde 91 BİN 788 işçi alacak! KPSS şartı YOK! 19-40 yaş arası BEKÇİ, garson, hasta bakıcı...

İş arayan kişiler için İŞKUR ilk tercihler arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 91 bin 788 personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanları detaylı görüntülemek için İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda; çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi, büro memuru, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, hastane personeli, dokuma konfeksiyon makineci ve daha birçok alanda personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte 2022 Kasım ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!