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Haberler Ekonomi PTT'den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

PTT'den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki, 2.750 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.01.2023 10:20 - Son Güncelleme: 31.01.2023 10:20
Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT’den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Kadınlara bu kapsamda 2.750 TL ödeme yapılıyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!

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Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT’den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

DUL YETİM MAAŞI 2023'TE NE KADAR OLDU?

Eşinden veya babasından dul yetim maaşı alanlar için taban maaş uygulaması bulunuyor. Burada alınan maaşın hisse oranına göre taban maaş yeniden hesaplanıyor.

Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT’den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

5 bin 500 liralık en düşük emekli maaşına göre dul ve yetim maaşı için miktarlar şu şekilde olacak:

Yüzde 75: 4.125 lira

Yüzde 50: 2.750 lira

Yüzde 25: 1.375 lira

Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT’den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

DUL YETİM AYLIĞI NASIL ALINIR?

Sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kendilerine dul aylığı bir başka ifadeyle ölüm aylığı ve yetim aylığı bağlıyor.

Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT’den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Emekli sandığı yasasına göre, eş ve çocuklar ile ana ve babaya aylık bağlanıyor.

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