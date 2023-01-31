PTT'den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Kadınlara bu kapsamda 2.750 TL ödeme yapılıyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!