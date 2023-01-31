PTT'den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki, 2.750 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
31.01.2023 10:20 - Son Güncelleme: 31.01.2023 10:20
Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Kadınlara bu kapsamda 2.750 TL ödeme yapılıyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!