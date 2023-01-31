Çalışmayanlara devletten destek hakkı! 8 bin TL aylık bağlanıyor! İŞKUR PTT’den hesaplara yatırıyor! 30 gün içinde başvurmayana geçmiş olsun..

Çalışmayanlara müjde! Devlet tarafından işsizlere işsizlik maaşı bağlanıyor. 30 gün içinde başvurmak şart! Bu süreyi geçenler hak iddia edemiyor. 2023 Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle zamlı maaşlar ortaya çıktı. İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı olarak 4 bin 3-8 bin TL aylık maaş bağlanıyor. İşte İŞKUR 2023 işsizlik maaşı şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...