RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi PTT'den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

PTT'den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

Geçtiğimiz yıl ödedikleri fatura tutarları ile bu yıl ödedikleri fatura tutarları arasında nerede ise 2-3 katlık bir fark olduğunu dile getiren vatandaşlar, konu ile ilgili destek arayışı içerisine girdiler. Devlet, bu konuda da vatandaşını yalnız bırakmadığını duyurarak, elektrik tüketim desteği hizmetini açıkladı. İşte devletin elektrik tüketim desteği hizmetine ilişkin ayrıntılar&hellip;

takvim.com.tr
01.05.2022 10:44 - Son Güncelleme: 01.05.2022 10:44
PTT’den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler ışığında zamlanan gündelik hayat şartları, yalnızca ülkemizde değil diğer yurtdışı ülkelerinde de çeşitli değişikliklerin gözlenmesine sebep oldu. Başta enerji fiyatlarının artmasından ötürü zamlı fiyatlardan hizmete sunulan elektrik, vatandaşların fatura tutarlarında ciddi farklın ortaya çıkmasına yol açtı.

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PTT’den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

Piyasaların durumundan ötürü gündelik hayata yansıyan zamlardan ötürü geçim derdi içerisinde olan vatandaşlar, bir de elektrik tüketim bedellerinin artması sonucunda sabit giderlerini bile karşılayamayacak duruma geldiler.

PTT’den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

Bu noktada devreye giren devlet kurumu, ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaşa, elektrik tüketim desteğinde bulunacağını bildirdi.

PTT’den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

Bakanlık Elektrik Tüketim Desteği 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olarak hizmete sunulan elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaşı kapsayan bir sosyal hizmet olarak tanımlanabilmektedir.

PTT’den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz! Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak

Söz konusu yardım modeli, geçim derdi içerisinde olan tüm vatandaşlara PTT aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Bir süredir hizmete sunulan yardım modelinin tutarları şu şekildedir:

  • Aylık 75 kWh elektrik tüketenlere: 103 TL
  • Aylık 100 kWh elektrik tüketenlere: 137,33 TL
  • Aylık 125 kWh elektrik tüketenlere: 171,67 TL
  • Aylık 150 kWh elektrik tüketenlere: 206 TL

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