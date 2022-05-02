O banka imzayı attı, bakanlık destekli konut kredisi kampanyası müjdesi! Vatandaş şıkır şıkır oynadı! 0.88 faizle beklenen kampanya başladı!
Peş peşe açıklama yapıldı. 0.88 faizle beklenen kampanya başladı! Çeşitli faktörler çerçevesinde artış gösteren emlak fiyatları, yeni dönem itibari ile kendi evinin sahibi olmak için birikim yapmış olan vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile birlikte konut kredisi faiz oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.
Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Hem sıfır hem de ikinci el konutların yüksek fiyatlardan satışa sunulması, kendi evinin sahibi olmak isteyen ya da evini yenilemek isteyen vatandaşların bütçelerini aştı.
Vatandaşların daha bakımlı ve doğal olarak da daha sağlıklı ve güvenilir evlerde yaşama haklarına sahip olduklarını savunan Vakıfbank, bu noktada devreye girerek bakanlığın da desteği ile birlikte düşük faiz oranlı kentsel dönüşüm kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir?
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından biri olan ve geliştirdiği kampanyalar ile sunduğu hizmetlerin kalitesi sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan yeni kentsel dönüşüm kredisinin üst limiti 400 bin TL olarak belirlendi. Banka, dönüşüme girmesi istenen konutun hisseli olması durumunda ise her hisse sahibine 400 bin TL, toplamda 2 milyon TL tutarında kredi fırsatı tanınacağını duyurdu.