PTT'de 600 liranız hazır! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar hemen baksın: 1 yıl boyunca geri ödemesiz para verilecek!

Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Son olrak geliri düşük ailelere ayda 450-600 TL arasında nakdi destek ödemesi yapılmaya başlandı. Bu desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular tam gaz devam ediyor.12 ay boyunca ödenecek olan Aile Destek Paketi'ne başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...