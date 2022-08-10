PTT'de 600 liranız hazır! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar hemen baksın: 1 yıl boyunca geri ödemesiz para verilecek!
Ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlara nakit para yardımı veriliyor. Bu ödemelerden biri de Aile Destek Programı. Vatandaşlara 12 ay boyunca ayda 450-600 TL arası ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Son olrak geliri düşük ailelere ayda 450-600 TL arasında nakdi destek ödemesi yapılmaya başlandı. Bu desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular tam gaz devam ediyor.12 ay boyunca ödenecek olan Aile Destek Paketi'ne başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...
Geliri düşük ailelere ayda 450 ile 600 lira arasında nakdi desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular sürüyor.
Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi. 'Aile Destek Programı' ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık 600 liraya varan nakdi desteğin yolu açıldı.