PTT'dan anında alabilirsiniz! 1.000, 1.300, 1.600 TL hesaplara yatıyor! Akbank, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
Akbank, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor: Emekliye yüksek promosyon kılavuzu... Bankalar emeklilere ücretine göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla meblağ bin 750 liraya kadar çıkıyor. Peki nelere dikkat edilmeli, yüksek promosyon fırsatları nasıl değerlendirilir? Emekliler, dul ve öksüzler promosyon ile 3 senede bir ek kazanç ihtimali elde etti. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor.
Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar yeniden ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.