BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları tanıtıldı. BİM kataloğu 7 Haziran ile Huawei Y5 cep telefonu raflardaki yerini alacak. BİM kataloğu 7 Haziran ile otomobil malzemelerine çok geniş yar ayrıldı. Koltuk kılıfından, boyun yastığına, elektrikli otomobil süpürgesinden otomatik pompaya kadar birçok fırsat BİM'de olacak. BİM 7 Haziran kataloğu da yayına verildi. Peki, BİM 5 Haziran indirimli ürünler kataloğunda neler var? BİM'de uygulanan koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman kısıtlaması olmadan fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz.