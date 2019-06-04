BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu
BİM'in Ramazan Bayramına özel hazırladığı müşterilerinin karşısına sürpriz indirimli ürünleriyle çıkıyor. BİM Ramazan Bayramı indirimli ve aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde indirimler var. İşte BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu... BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran ile birlikte BİM 7 Haziran indirimli ürünler kataloğu fırsatları da tanıtıldı. BİM 7 Haziran indirimli ürünleri online olarak da yayınlandı. Peki, BİM 7 Haziran indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları ve BİM 5 Haziran indirimli ürünler kataloğu.... Limon Kolonyası Tariş 300 ml 9,95, Kolonya Tariş 200 ml 9,95, Ceviz İçi Simbat 250 g 14,50, Türk Kahvesi Abdullah Efendi 100 g 3,10
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları tanıtıldı. BİM kataloğu 7 Haziran ile Huawei Y5 cep telefonu raflardaki yerini alacak. BİM kataloğu 7 Haziran ile otomobil malzemelerine çok geniş yar ayrıldı. Koltuk kılıfından, boyun yastığına, elektrikli otomobil süpürgesinden otomatik pompaya kadar birçok fırsat BİM'de olacak. BİM 7 Haziran kataloğu da yayına verildi. Peki, BİM 5 Haziran indirimli ürünler kataloğunda neler var? BİM'de uygulanan koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman kısıtlaması olmadan fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz.
BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
İADE KOŞULLARI
Uyguladığımız koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman kısıtlaması olmadan fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz.
"Kalitemiz güvencemiz altındadır" logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur.
BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM olarak sattığımız ürünlerin güvenliği ve insan sağlığı her türlü maddi getirinin üzerinde tutulmaktadır. Ürünlerimizin yasal sınırlamalara ve BİM kalite kriterlerine uygunluğu garantimiz altındadır.
BİM olarak mağazalarımızda satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de önem vermekteyiz. Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test ettirerek onay vermekte ve uygun bulunan ürünler satışa sunulmaktadır. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara uygunluğu düzenli olarak bağımsız, akredite laboratuarlarda test edilmektedir.
BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU