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BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM'in Ramazan Bayramına özel hazırladığı müşterilerinin karşısına sürpriz indirimli ürünleriyle çıkıyor. BİM Ramazan Bayramı indirimli ve aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde indirimler var. İşte BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu... BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran ile birlikte BİM 7 Haziran indirimli ürünler kataloğu fırsatları da tanıtıldı. BİM 7 Haziran indirimli ürünleri online olarak da yayınlandı. Peki, BİM 7 Haziran indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları ve BİM 5 Haziran indirimli ürünler kataloğu.... Limon Kolonyası Tariş 300 ml 9,95, Kolonya Tariş 200 ml 9,95, Ceviz İçi Simbat 250 g 14,50, Türk Kahvesi Abdullah Efendi 100 g 3,10

04.06.2019 11:58 - Son Güncelleme: 04.06.2019 12:00
BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları tanıtıldı. BİM kataloğu 7 Haziran ile Huawei Y5 cep telefonu raflardaki yerini alacak. BİM kataloğu 7 Haziran ile otomobil malzemelerine çok geniş yar ayrıldı. Koltuk kılıfından, boyun yastığına, elektrikli otomobil süpürgesinden otomatik pompaya kadar birçok fırsat BİM'de olacak. BİM 7 Haziran kataloğu da yayına verildi. Peki, BİM 5 Haziran indirimli ürünler kataloğunda neler var? BİM'de uygulanan koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman kısıtlaması olmadan fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz.

BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

İADE KOŞULLARI

Uyguladığımız koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman kısıtlaması olmadan fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz.

"Kalitemiz güvencemiz altındadır" logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur.

BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM olarak sattığımız ürünlerin güvenliği ve insan sağlığı her türlü maddi getirinin üzerinde tutulmaktadır. Ürünlerimizin yasal sınırlamalara ve BİM kalite kriterlerine uygunluğu garantimiz altındadır.

BİM olarak mağazalarımızda satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de önem vermekteyiz. Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test ettirerek onay vermekte ve uygun bulunan ürünler satışa sunulmaktadır. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara uygunluğu düzenli olarak bağımsız, akredite laboratuarlarda test edilmektedir.

BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Ürün portföyümüzün kalitesini kontrol etmek amacıyla, resmi ve özel laboratuarlar ve gerektiğinde uluslararası yurt dışı laboratuarlar ile, koordinasyon halinde çalışılmaktadır. Bu laboratuarlarda, BİM'de satılan tüm gıda ürünlerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik testleri yapılmaktadır.
BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Satışa sunduğumuz gıda ürünlerimizde, patojen olan ve olmayan mikroorganizmalar, toksinler, ağır metaller, zirai ilaç kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları,antibiyotik kalıntıları, kullanımı sınırlı katkı ve koruyucular, GDO varlığı vb., satışa sunduğumuz gıda dışı ürünlerimizde ise azo boyar maddeler, fitalatlar, ağır metaller vb. gibi insan sağlığını tehdit edebilen yasal parametrelerin kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.
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