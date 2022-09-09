PTT ya da IBAN hesabından alın! Aile Bakanlığı'ndan 1.100 TL ödeme yapılıyor! Her haneye 12 ay boyunca veriliyor! Çocuklara da 150 TL ödeme...

Devlet tarafından sosyal destekler sağlanmaya devam ediliyor. Muhtaç olan, dar gelirli maaşı yetmeyen ailelere her alanda destek sağlanıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet yardım ediyor. Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1100 liraya çıktı. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler!