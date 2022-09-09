Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Harflere dikkat! Emekliliğiniz yanabilir! Eksik primi olanlar...
Çalışmadığı halde bir işyerinde sigortalı gösterilmek sahteciliğe giriyor. Sigortalılık süresi, olunmuşsa da emeklilik iptal ediliyor. Eksik primi bulunanlara emeklilik yolu olarak 'isteğe bağlı sigorta' gösterilirken, hizmet dökümünde S, Ş, K gibi harfler olanların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebiliyor.
Herkesin hayali emeklilik. Ülkemizde emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak gerekiyor. Çalışmadığı halde bir işyerinde sigortalı gösterilmek ise 'sahte sigortalılığa' giriyor. Bu sigorta süreleri tespit edildiğinde iptal ediliyor.
Ödenen primlerini iade alamayan kişiden, sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen sağlık giderleri de geri isteniyor. Eğer emekli olunmuşsa emeklilik de iptal olduğu gibi, kişiye ödenmiş aylıklar da faiziyle geri alınıyor. Ayrıca suç duyurusunda da bulunuluyor.
6 AYDA 100 BİN SAHTE SİGORTALI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 işyerinin sahte olduğu belirlenirken, bu 'tabela işyerleri'nin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu sahtecilik için toplam 550 milyon liraya yakın ceza kesildi. Yine SGK tarafından bu yılın Haziran dönemi itibariyle bin 631 sahte işyeri, 100 bin 391 sahte sigortalı tespiti yapıldı.
HARFLERE DİKKAT!
SGK, yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.
Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu işyerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.