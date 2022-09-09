Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Harflere dikkat! Emekliliğiniz yanabilir! Eksik primi olanlar...

6 AYDA 100 BİN SAHTE SİGORTALI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 işyerinin sahte olduğu belirlenirken, bu 'tabela işyerleri'nin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu sahtecilik için toplam 550 milyon liraya yakın ceza kesildi. Yine SGK tarafından bu yılın Haziran dönemi itibariyle bin 631 sahte işyeri, 100 bin 391 sahte sigortalı tespiti yapıldı.