8 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Gençlere 400-1.600 TL burs müjdesi var! Başvuru koşulları belli oldu. 650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız para verilecek! 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri duyurdu.