8 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Gençlere 400-1.600 TL burs müjdesi var! Başvuru koşulları belli oldu
Öğrenciler burs veren kurumları sık sık araştırıyor. Üniversite kayıtlarını tamamlayan milyonlarca öğrenci hangi kurumların burs verdiğini öğrenmek istiyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasında yer alıyor. Burs ödeme tutarları ise 400 liradan başlayıp başarı burslarında 4 bin lirayı buluyor. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar belli oluyor.
8 ay boyunca karşılıksız para verilecek! Gençlere 400-1.600 TL burs müjdesi var! Başvuru koşulları belli oldu. 650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız para verilecek! 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri duyurdu.
YAŞAR EĞİTİM VAKFI
Devlet üniversitelerine yerleşen, maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere burs veriyor. Ekim- Haziran dönemini kapsayacak burs için son başvuru tarihi 27 Eylül.
KALE VAKFI
Belirlenen üniversitelerde tasarım, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, işletme, uluslararası ilişkiler, seramik ve seramik mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım, ulaştırma, lojistik gibi bölümlerdeki öğrencilere Ekim-Haziran boyunca aylık 750 lira burs veriyor. Başvuruda son tarih 10 Ekim.
KYK KREDİSİ VE BURSU
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.
Bu yıl 650 lira olarak uygulanan bursun artması bekleniyor. Başvuru tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak.