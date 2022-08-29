PTT ve özel banka ile işbirliği yaptı! Her PTT şubesi gişelerden anında 80.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz!
PTT Kurumu son zamanlarda gerçekleştirmiş bulunduğu kredi kampanyalarıyla T.C vatandaşlarına süratli bir şekilde kredi onayı veriyor. PTT kurumları üzerinden gereksinim kredisi alabilmek isteyen vatandaşlar PTT ile Aktif Bank anlaşmalı kredilere müracaat yaparak kredi notları çok düşük seviyelerde olsalar dahil onay alabiliyor.
29.08.2022 12:13 - Son Güncelleme: 29.08.2022 12:13
PTT Kurumu ve özel bankalar kendi aralarında iş birliği yaptılar. Tüm PTT şubeleri gişelerinden müracaatta tespit edilen herkese hemen 80 bin TL para veriliyor! PTT Kurumu üzerinden işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber sonucunda geldi! İşte o haberin detayları…
PTT Emekli Kredisinde Limitler Ne Kadar?
80 bin TL seviyesinde tüketici kredisi alabilmek istiyorsanız, hiç süre kaybetmeden PTT gişelerine müracaat gerçekleştirmek bağlamında koşabilirsiniz!
PTT ve Aktif Bank vasıtasıyla gerçekleşen bu kampanyaya tüm T.C vatandaşları katılabilir. Kredi gereksinimi tespit edilen gereksinim sahipleri dilerlerse en yakın PTT şubesine giderek 80 bin TL 36 ay vadeli kredi müracaatında bulunabiliyor.