PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce lira anında alabilirsiniz! Sayıca fazla olan ailelere devlet veriyor!

Yardım Periyodik Olarak mı Yapılıyor?

Yardım Periyodik olarak yapılmamaktadır. Yapılacak olan yardım tek seferlik olarak sağlanmaktadır. Ayrıca yardımdan canlı doğum yapan anneler faydalanabilir. Bunun dışında başvuru yapılması da mümkün olmayacaktır.

Hayır, Doğum Yardımı bilindiği üzere canlı doğumlar için olmaktadır. Böylece canlı doğum yapmanız ve ilgili nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sisteminde bilindiği üzere kayıt işleminin tamamlanmasının akabinde başvuru yapabilirsiniz.

Ödeme anneye yapılmaktadır. Doğum esnasında yaşanacak bir sıkıntı sonucu annenin vefa etmesi durumunda bu ödemenin baba tarafından alınması mümkün olacaktır. Ayrıca yardımın alınması için anne ve babanın Türk vatandaşı olması gerekmektedir.