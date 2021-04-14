PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce lira anında alabilirsiniz! Sayıca fazla olan ailelere devlet veriyor!
PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte yüzlerce lira anında alabilirsiniz! Devlet tarafından verilmekte olan birçok destek bulunmaktadır. destekler belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle veya direk olarak vatandaşlara yardım için uygulanmaktadır. Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır. Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Bakanlıkça belirtilen kriterleri taşıyan kadınlar bu sosyal destekleri almaya hak kazanırlar. Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır.
Devlet tarafından verilmekte olan birçok destek bulunmaktadır. destekler belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle veya direk olarak vatandaşlara yardım için uygulanmaktadır. Yardım; Annenin ilk çocuğunun olması durumunda 300 TL şeklinde ödenmektedir. Annenin ikinci çocuğunun olması durumunda 400 TL şeklinde ödenmektedir. Annenin üçüncü çocuğunun olması durumunda 600 TL şeklinde ödenmektedir. 3 çocuktan sonra olan her çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır.
Yardım Periyodik Olarak mı Yapılıyor?
Yardım Periyodik olarak yapılmamaktadır. Yapılacak olan yardım tek seferlik olarak sağlanmaktadır. Ayrıca yardımdan canlı doğum yapan anneler faydalanabilir. Bunun dışında başvuru yapılması da mümkün olmayacaktır.
Hayır, Doğum Yardımı bilindiği üzere canlı doğumlar için olmaktadır. Böylece canlı doğum yapmanız ve ilgili nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sisteminde bilindiği üzere kayıt işleminin tamamlanmasının akabinde başvuru yapabilirsiniz.
Ödeme anneye yapılmaktadır. Doğum esnasında yaşanacak bir sıkıntı sonucu annenin vefa etmesi durumunda bu ödemenin baba tarafından alınması mümkün olacaktır. Ayrıca yardımın alınması için anne ve babanın Türk vatandaşı olması gerekmektedir.