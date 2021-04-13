2000 TL ödeme için tarih verildi! SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! ATM'den paranızı çekebilirsiniz!

Milyonlarca emekli her yıl yapılan ek ödemelerle rahat bir nefes alıyor. Emeklilere her yıl yapılan zammın yanı sıra promosyon ve ikramiye ödemeleri olduğu da biliniyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı da merak ediliyor. Başkan Erdoğan emekli bayram ikramiyesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi tarih detayları da ortaya çıktı!

13.04.2021 10:44 - Son Güncelleme: 13.04.2021 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





