2000 TL ödeme için tarih verildi! SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! ATM'den paranızı çekebilirsiniz!
Milyonlarca emekli her yıl yapılan ek ödemelerle rahat bir nefes alıyor. Emeklilere her yıl yapılan zammın yanı sıra promosyon ve ikramiye ödemeleri olduğu da biliniyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı da merak ediliyor. Başkan Erdoğan emekli bayram ikramiyesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi tarih detayları da ortaya çıktı!
Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi! Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Her yıl 1000 lira emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatırılıyor. Bu yıl ise miktarda artış yaşanması bekleniyor. Erdoğan yaptığı açıklamada Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yatırılacak emekli ikramiyeleriyle ilgili tarih bilgisi verdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son bilgiler!
Salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.