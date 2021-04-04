Kritik veriler açıklandı! En çok o marka satıldı! Fiat, Volkswagen, Renault...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault gerçekleştirdi.

04.04.2021 12:11 - Son Güncelleme: 04.04.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





