Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında çok sayıda kurum ellerinde ki kamu konutlarını makul vade imkanları ile satacaklarını ilan etmişlerdi. Bu durum ev sahibi olmak isteyen lakin bunun için yeteri kadar parasal birikimi olmayan kişileri olabildiğince sevindirmiştir. Üstelik bu satışlara başvurmakta olabildiğince basitti ve bu sayede çoğu dar gelirli aile kirada oturmak yerine kendi evlerinde oturma ihtimaline erişmişti.