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Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

Emlak sıkıntısının bulunduğu şu zamanlarda yapılacak olan yeni bir lojman satışı çoğu ailenin mutlu olmasını sağlayacaktır. Tüm bu veriler ışığında SGK, Milli Emlak, Belediyelerden konutları daha makul fiyatlı bir şekilde alabilirsiniz. Peki, satış listelerinde neler vardır? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

takvim.com.tr
28.10.2022 10:41 - Son Güncelleme: 28.10.2022 10:41
Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında çok sayıda kurum ellerinde ki kamu konutlarını makul vade imkanları ile satacaklarını ilan etmişlerdi. Bu durum ev sahibi olmak isteyen lakin bunun için yeteri kadar parasal birikimi olmayan kişileri olabildiğince sevindirmiştir. Üstelik bu satışlara başvurmakta olabildiğince basitti ve bu sayede çoğu dar gelirli aile kirada oturmak yerine kendi evlerinde oturma ihtimaline erişmişti.

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Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

Geçtiğimiz yıl oluşturulan satışlarda çoğu değişik ev çeşidi bulunmaktaydı. Ailelerin değerlendirebileceği 3+1 konutlardan tek başına eve çıkmak isteyen kişileri mutlu eden 1+1 konutlara kadar geniş bir yelpaze vardı.

Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

Konutların satışları da ihale usulüyle yapılmıştı. Böylece adil bir şekilde konutların dağıtımı gerçekleşmişti. Bu sayede kurumlardan ev alabilmek isteyen vatandaşların bu istekleri cevaplandırılmıştı.

Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

2022 senesinde de dar gelirli aile bu şekilde bir satış beklentisi içindedir. Sosyal medyada aileler gelecek haberleri beklemektedir.

Bu paraya TOKİ bile satmıyor! SGK, Milli Emlak, Belediyeler! 10 sene vadeli satılık kamu konutları fiyat listesi belli oldu!

Yeniden yapılacak olan bir kurum konut satışının olabildiğince rağbet göreceği düşünülmektedir. Üstelik bu tarz konutlarda kaçırılmayacak vade fırsatları da var!

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