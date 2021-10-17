PTT şubelerinden hemen paranızı alabilirsiniz! 30 gün içerisinde başvuru şartını unutmayın! İşte yararlanma şartları…

Kendi istediği dışında işsiz kalma durumunda ve diğer tüm şartların mevcut olması halinde devlet bir süreliğine işsizlik maaşı veriyor. İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenler tüm şartların neler olduğunu araştırıyor ve başvuruların da nereden ve nasıl yapıldığını merak ediyor. PTT şubelerinden hemen paranızı alabilirsiniz fakat bunun için şartları karşılamanız ve işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. İşte işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları ve diğer tüm bilgiler…