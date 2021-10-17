PTT şubelerinden hemen paranızı alabilirsiniz! 30 gün içerisinde başvuru şartını unutmayın! İşte yararlanma şartları…
İşsiz kalan sigortalı çalışanlara devlet destekleri yapılıyor ve bunlardan en önemlisi de işsizlik maaşı oluyor. İşten ayrındıktan itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapmak en önemli şartlardan biri, sonrasında PTT şubelerinden hemen paranızı alabilirsiniz. İşsizlik maaşı hakkını kazanan vatandaşlar PTT üzerinden maaşlarını hemen çekebiliyor. Peki işsizlik maaşı başvuru şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sigortalı olarak çalışılan süre ve alınan maaş ödenecek olan işsizlik maaşı miktarını ve süresini de yakından etkiliyor. İşte konuya dair tüm detaylar!
Kendi istediği dışında işsiz kalma durumunda ve diğer tüm şartların mevcut olması halinde devlet bir süreliğine işsizlik maaşı veriyor. İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenler tüm şartların neler olduğunu araştırıyor ve başvuruların da nereden ve nasıl yapıldığını merak ediyor. PTT şubelerinden hemen paranızı alabilirsiniz fakat bunun için şartları karşılamanız ve işten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. İşte işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları ve diğer tüm bilgiler…
"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."